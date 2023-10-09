Экс-руководитель налоговиков Омской области получил шесть лет колонии

Центральный суд Омска 9 октября завершил рассмотрение уголовного дела бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Омской области Владимира Репина. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (взяточничество) он приговорен к шести годам колонии строгого режима. Кроме того, у него конфискуют имущество на 10 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Владимир Репин был задержан в ноябре 2022 года. Согласно версии следствия, в 2012-2022 годы он якобы организовал систему получения откатов от руководителей ряда предприятий. Так, по данным дела, возбужденного по материалам областного управления ФСБ, предприниматель Дмитрий Немиш выплатил налоговику около 10 млн руб. за то, чтобы три его компании избежали налоговую проверку. Дмитрию Немишу в рамках этого же уголовного дело было предъявлено обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), адвокату Дмитрию Григорьеву — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1).

Владимир Репин руководил омским УФНС в 2012–2022 годах. Затем он был назначен руководителем контрольно-ревизионного управления федерального МЧС.

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Валерий Лавский