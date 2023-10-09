В Петербурге обсудят ядерные технологии

В Санкт-Петербурге 9 октября стартует первый день XVII Международного ядерного форума «Безопасность ядерных технологий: аварийная готовность и реагирование», на сайте мероприятия указали, какие темы будут обсуждать в этот раз.

Форум пройдет на площадке Санкт-Петербургского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома». Его спикерами и участникам традиционно становятся главы и специалисты федеральных органов исполнительной власти, представители бизнеса и науки.

С 9 по 13 октября на форуме обсудят шаги по защите в случае радиационных аварий, включая область медицины, зарубежный и российский опыт работы с системой готовности к аварийным ситуациям с учетом имеющихся подобных случаев, а также многие другие важные темы в ядерной отрасли. Все сессии и заседания пройдут в рамках четырех секций.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в городе с 4 по 6 октября проходил XI Петербургский международный форум здоровья. Ознакомиться подробнее с мероприятиями, которые запланированы в Петербурге в октябре можно в материале «Транспортные коридоры, здоровье, газ и загородные отели».

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