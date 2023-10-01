Транспортные коридоры, здоровье, газ и загородные отели

«Ъ-СПб» представляет традиционный ежемесячный обзор деловых мероприятий, которые пройдут в нашем городе в середине осени

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Морской порт Санкт-Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Морской порт Санкт-Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург», посвященная рынку транспортно-логистических услуг Северо-Запада, пройдет 3–4 октября в КЦ «ПетроКонгресс». В процессе обсуждения будет проанализирована трансформация логистического рынка под влиянием санкций, будут обсуждаться вопросы развития петербургского и мурманского транспортных узлов, международные маршруты, состояние и развитие железнодорожной и морской инфраструктуры и др. Отдельной темой станет создание новых логистических цепочек после ухода международных контейнерных операторов. Конференция организовывается для руководителей транспортно-логистических компаний, менеджеров по логистике, таможенных операторов, представителей страховых компаний и других специалистов рынка транспортно-логистических услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский международный форум здоровья

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Петербургский международный форум здоровья

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

4–6 октября в КВЦ «Экспофорум» пройдет XI Петербургский международный форум здоровья. Это профессиональная платформа для демонстрации передовых технологий в сфере здравоохранения, поиска партнеров и развития деловых связей и повышения профессиональных компетенций специалистов. Ожидается более 6500 участников и посетителей из России, Беларуси, Индии, Китая, Турции, Ирака, Ирана и других стран. Свыше 200 авторитетных спикеров примут участие в 60 научно-практических конференциях. На выставочной экспозиции более 55 компаний представят достижения в сфере здравоохранения — в их числе разработчики, производители и поставщики современных медицинских технологий, медицинского оборудования и приборов, лекарственных средств и специальной одежды для медицинского персонала.

Среди ключевых мероприятий деловой программы: экспертный форум по медицинскому и оздоровительному туризму; Всероссийская научно-практическая конференции «Медицинская реабилитация БРИКС 2023. Перспективы развития медицинской реабилитации в современном мире»; межрегиональная научно-практическая конференции «Медицина и качество. Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности», а также ряд научно-практических конференций, круглых столов, тематических сессий, дискуссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загородный отель

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Загородный отель

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В отеле Azimut на 19–20 октября запланирована конференция «Загородные отели: управление, маркетинг, сервис» для владельцев, управляющих и инвесторов загородных и курортных отелей. Будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с эффективным управлением и развитием загородных и курортных отелей. В качестве спикеров приглашены успешные отельеры и ведущие эксперты индустрии гостеприимства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференцзал в отеле «Введенский»

Фото: отель «Введенский» Конференцзал в отеле «Введенский»

Фото: отель «Введенский»

20–21 октября в отеле «Введенский» пройдет Конференция юристов и адвокатов, посвященная темам правовой защиты бизнеса. Будут проанализированы задачи юридического бизнеса в сфере клиентского сервиса и нетворкинга, особенности уголовных дел, связанных с закупками проектных работ, уголовно-правовая ответственность блогеров, а также психологические ловушки в работе адвоката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский международный газовый форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Петербургский международный газовый форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ХII Петербургский международный газовый форум пройдет 31 октября — 1 ноября в КВЦ «Экспофорум». Данный форум — одно из ключевых событий газовой отрасли, которое собирает международных экспертов, топ-менеджеров нефтегазовых компаний, представителей федеральных и региональных органов власти, профильных ассоциаций и научно-исследовательских центров. Ведущие компании со всех регионов России презентуют инновационные разработки, позволяющие реализовывать перспективные проекты в отрасли. В рамках деловой программы пройдут десятки конференций, заседаний, круглых столов. На территории «Экспофорума» развернется экспозиция технологий, оборудования и услуг для отрасли — Международная специализированная выставка «InGAS Stream 2023 — Инновации в газовой отрасли». Особое внимание будет уделено формированию эффективных технологических коопераций, новым проектам и международному сотрудничеству.

Подготовила Елена Федотова