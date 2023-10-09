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Фильм «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове возглавил российский кинопрокат

Фильм «Повелитель ветра» о российском путешественнике Федоре Конюхове стал лидером кинопроката в России и СНГ в уикенд. Он собрал 121,3 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 5–8 октября:

  • «Повелитель ветра» — 121,3 млн руб.;
  • «Неудержимые 4» — 29 млн руб. (с начала проката — 233,4 млн руб.);
  • «Дурные деньги» — 21,3 млн руб.;
  • «Школа магических зверей: Тайна подземелья» — 17 млн руб.;
  • «Великая ирония» — 16,7 млн руб. (49,4 млн руб.).

Всего за уикенд кинотеатры заработали около 385–390 млн руб.

О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «Заветренное поведение».

Леонид Уварчев

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