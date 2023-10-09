Фильм «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове возглавил российский кинопрокат
Фильм «Повелитель ветра» о российском путешественнике Федоре Конюхове стал лидером кинопроката в России и СНГ в уикенд. Он собрал 121,3 млн руб., сообщил kinobusiness.com.
Лидеры кинопроката 5–8 октября:
- «Повелитель ветра» — 121,3 млн руб.;
- «Неудержимые 4» — 29 млн руб. (с начала проката — 233,4 млн руб.);
- «Дурные деньги» — 21,3 млн руб.;
- «Школа магических зверей: Тайна подземелья» — 17 млн руб.;
- «Великая ирония» — 16,7 млн руб. (49,4 млн руб.).
Всего за уикенд кинотеатры заработали около 385–390 млн руб.
О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «Заветренное поведение».