Инвесторов расставят по линейкам

Интерес инвесторов к розничным паевым инвестиционным фондам (ПИФ) достиг максимума после начала военных действий на Украине. В сентябре пайщики вложили в них более 16,7 млрд руб., показав лучший результат с декабря 2021 года. В таких условиях большинство компаний расширяют продуктовые линейки, добавляя в них самые востребованные фонды. Надеются участники рынка и на новые IPO, которые позволят увеличить предложение за счет отраслевых стратегий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, чистый приток средств во все розничные фонды в РФ (ОПИФы и БПИФы) в сентябре превысил 16,7 млрд руб., что почти на 1,4 млрд руб. выше результата августа. Больший объем средств в фонды поступал только в декабре 2021 года — 31,12 млрд руб. Непрерывный приток средств в ПИФы наблюдается седьмой месяц подряд, за это время инвесторы вложили в фонды свыше 71 млрд руб., из них более 45 млрд руб. в третьем квартале.

Как и месяцем ранее, чистый приток средств показали самые консервативные фонды, инвестирующие преимущественно в инструменты денежного рынка. Так, чистый приток в ПИФы денежного рынка превысил 22,6 млрд руб., что более чем на 5 млрд руб. выше рекорда для этой категории фондов, установленного в августе. Небольшой приток средств отмечается и в фонды смешанных инвестиций, чистые привлечения в которые составили около 1,1 млрд руб., что немногим меньше оттока, произошедшего месяцем ранее.

«При минимальном уровне риска, который свойственен денежному рынку, сейчас можно получать доходность более 12% с потенциалом дальнейшего роста доходности в ближайшей перспективе»,— поясняет портфельный управляющий «РСХБ Управление активами» Михаил Армяков.

Наибольший чистый отток показали фонды облигаций, потерявшие свыше 5,4 млрд руб., еще около 1,5 млрд руб. выведено из фондов акций. Месяцем ранее оттоки из них составляли 80 млн и 1,2 млрд руб. соответственно.

Несмотря на санкции и изоляцию российского рынка, управляющие стараются развивать линейки инвестиционных продуктов. По оценке “Ъ”, основанной на данных Банка России, с начала года было сформировано 18 розничных фондов (пять БПИФов и десять ОПИФов), еще три фонда находятся в процессе создания.

Это заметно лучше того, что наблюдалось в 2022 году, когда из-за заморозки иностранных ценных бумаг на счетах НРД в Euroclear и Clearstream, а также обвала на рынке УК преимущественно закрывали фонды, но по-прежнему уступает темпам роста в докризисные годы. Например, за три квартала 2021 года, по данным ЦБ, в России появилось сразу 43 фонда.

В условиях сузившихся возможностей по доступным инструментам управляющим приходится проявлять изобретательность и максимально использовать доступные инструменты, отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.

Основное развитие линейки ПИФов идет по трем направлениям — это фонды с валютными облигациями, основу которых составляют появившиеся в прошлом году замещающие и юаневые облигации, ПИФы с выплатой промежуточного дохода и денежного рынка. В первой группе фондов было сформировано семь новых ПИФов, во второй пять (еще один на стадии формирования), в последней группе три фонда, но от трех УК.

Все три типа фондов оказались в числе наиболее популярных в этом году. По оценкам “Ъ” на базе данных Investfunds, с начала года в них инвестировано свыше 140 млрд руб. «Запросы клиентов на валютную диверсификацию, регулярный доход, защиту от инфляции существуют вне времени и обстоятельств»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

Управляющие говорят о продолжении расширения предложения и большие надежды возлагают на IPO, которые могут состояться до конца года. О планах провести первичные размещения акций заявляли «Группа Астра», «Евротранс», Henderson, «Кристалл», возможно IPO Совкомбанка (см. “Ъ” от 5 октября). В случае реализации этих планов, полагает Андрей Макаров, на рынке могут появиться новые стратегии и фонды, рассчитанные на компании малой и средней капитализации. Расширение линейки возможно не только путем создания отраслевых фондов, уточняет Виктор Барк, но и за счет новых подходов к управлению портфелями.

Виталий Гайдаев