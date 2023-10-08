Исторический дом на Красной в Ижевске снесли, несмотря на контроль СК России

В Ижевске снесли историческое здание по ул. Красной, 125, известное как дом мастера оружейного завода Прозорова, несмотря на то что ранее ситуацию вокруг объекта взял под контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. О сносе двухэтажного здания, которое не было включено в список объектов культурного наследия, 7 октября сообщил историк и краевед Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Philipp Tomsen, vk.com Фото: Philipp Tomsen, vk.com

8 октября глава СК запросил доклад по уголовному делу о сносе исторического здания на улице Красной, сообщает пресс-служба ведомства. В середине сентября после появления петиции о сохранении этого дома, а также здания на Красной, 119, Александр Бастрыкин поставил на контроль информацию о готовящемся сносе. Ранее в агентство по государственной охране объектов культурного наследия была подана заявка о включении дома 125 в реестр таких объектов.

Сегодня следственное управление СК по Удмуртии отчиталось, что по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства СК поручил доложить ему о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Подробнее об этих объектах читайте в материале «Следствие проследит за домами».