В Сочи на 9 октября объявили штормовое предупреждение по ливням и грозам

В Сочи с ночи 9 октября ожидаются ливни и грозы. В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На курорте также прогнозируют сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с.

8 и 9 октября на участке Магри — Веселое возможно появление смерчей над морем. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Татьяна Ручкина

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