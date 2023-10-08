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Два порта в Петербурге и Ленобласти закрылись для судоходства из-за шторма

Судоходство в портах Усть-Луга в Ленинградской области, Санкт-Петербург и Балтийск в Калининграде закрыто на время шторма, сообщили в транспортной компании «Оборонлогистика».

Суда переживают непогоду либо у причалов в портах, либо в оборудованных местах на рейде. В компании отметили, что тяжелые погодные условия в Балтийском море, спровоцированные мощным североатлантическим циклоном «Патрик», нарушили график работы морских линий «Усть-Луга Балтийск» и «Санкт-Петербург Калининград». По информации диспетчерской службы «Оборонлогистики», в Балтийском море и, в частности, в Финском заливе с 6 по 9 октября прогнозируется штормовая погода, которая приведет к задержкам рейсов. Ожидаемая высота волн составит более 4,5 м, порывы ветра будут доходить до 30 м/c.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на то, что штормы характерны для Балтийского моря, шторм в этом году стал преждевременным. Обычно период непростой навигации начинается здесь с ноября.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», погода в Петербурге и Ленобласти начала портиться 6 октября. В городе и области прошли ливни, уровень воды в Неве и Финском заливе существенно поднимался, штормовой ветер валил деревья.

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