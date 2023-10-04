Петербуржцев предупредили о сильном ветре и угрозе стихийных бедствий

4 октября в Петербурге из-за погодных условий объявлен оранжевый уровень опасности — это означает, что вероятны стихийные бедствия. В пресс-службе правительства сообщили, что с 11 до 19 часов в городе ожидаются сильные порывы ветра до 25 м/с.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в среду, 4 октября, в Петербурге также ожидается сильный дождь, местами гроза.

С 21 часа 4 октября до 9 утра 5 октября в городе будет действовать желтый уровень опасности из-за дождя. В правительстве попросили петербуржцев, как водителей, так и пешеходов, проявлять осторожность.

Согласно принятым обозначениям, желтый уровень опасности означает потенциально опасную погоду, оранжевый — опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

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