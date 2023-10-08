Суд оставил без рассмотрения иск о взыскании с алтайского «Нортека» 4 млрд руб

Заявление московского ООО «Бизнес квартал Новь» к алтайскому производителю шин «Нортек» оставлено без рассмотрения арбитражным судом Москвы. Компания требовала с предприятия более 4 млрд руб. задолженности. Заявление было подано в суд в июле прошлого года, с тех пор его рассмотрение откладывалось.

В определении суда уточняется, что третье лицо в процессе – Кирилл Васильев – указал в заседании на наличие оснований для отказа в удовлетворении требований, а также на фальсификацию доказательств. Суд предложил истцу представить подлинники соглашения, пояснения по указанным в заявлении о фальсификации основаниям и обеспечить явку в судебное заседание полномочных представителей компании.

Однако «Бизнес квартал Новь» эти определения суда не исполнил. «Истцом утрачен интерес к рассмотрению дела после заявления третьим лицом о фальсификации доказательств»,– сообщается в материалах дела. Кроме этого, в суде установлено, что истец и ответчик обладают признаками аффилированности.

Производство компании Nortec находится на бывшем Алтайском шинном комбинате (АШК). Предприятие выпускает шины для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и промышленной техники, а также квадроциклов и легких грузовиков.. Выручка «Нортек» в 2022 году составила, по данным «СПАРК-Интерфакс», 13,2 млрд руб., чистая прибыль – 516,7 млн руб.

Оксана Павлова