Московская компания взыскивает с алтайского производителя шин 4,5 млрд рублей

Компания «Бизнес квартал «Новь»» взыскивает в арбитражном суде более 4,5 млрд руб. с алтайского ООО «Нортек», которое занимается производством шин. Претензии московской компании связаны с задолженностью предприятия по договору аренды недвижимого имущества, сообщает «Интерфакс». Заявление принято судом в июле, однако все это время рассмотрение откладывалось. Очередное заседание назначено на 1 февраля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Производство шин «Нортек» налажено на площадке бывшего Алтайского шинного комбината (АШК). Предприятие ежегодно выпускает более 4,5 тыс. шин для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и промышленной техники, а также квадроциклов и легких грузовиков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 1,25% ООО «Нортек» принадлежит Марине Королевой, 98,75% - ООО ТПФ «Меркурий», которое, в свою очередь, принадлежит Алексею Лукину. Также господин Лукин владеет 100% в ООО ««Бизнес квартал «Новь».

Выручка ООО «Нортек» в 2021 году составила 17,9 млрд руб., чистая прибыль – 306,7 млн руб.

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Оксана Павлова