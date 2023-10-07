6 октября ВСУ использовали для атак на Белгородскую область 28 боеприпасов
Оперативный штаб Белгородской области предоставил информация об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 6 октября. Было использовано 28 единиц различных боеприпасов, в том числе два БПЛА. Никто из граждан в этот день не пострадал, ни в одном из населенных пунктов власти не зафиксировали разрушений.
В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено два артиллерийских снаряда.
В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка, где установлено четыре прилета.
В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. По ней зафиксировано пять гранатометных выстрелов. На окраину хутора Плотвянка с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас.
В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз со стороны Украины выпустили пять минометных снарядов.
В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы был посажен квадрокоптер ВСУ, который затем уничтожили. По МАПП «Шебекино» выпустили семь минометных снарядов, по поселку Первомайский – еще два.
Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 119 снарядами и шестью БПЛА.