Генсек Лиги арабских государств встретится с Лавровым в Москве

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт отправился с рабочим визитом в Москву. Организация объявила об этом в соцсети Х (ранее — Twitter). В сообщении ЛАГ указано, что генсека ЛАГ пригласил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ахмед Абу аль-Гейт планирует обсудить с главой МИД России обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Официальный представитель организации Джамал Рушди сообщил, что в рамках визита стороны обсудят «ряд тем, представляющих интерес, включая региональные и международные вопросы».

Вчера, 7 октября, боевики палестинского движения «Хамас» атаковали Израиль. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. Обе стороны называют конфликт войной и сообщают о сотнях погибших и тысячах пострадавших. Палестинские группировки призвали весь исламский мир присоединиться к их борьбе против Израиля. Действия группировки «Хамас» поддержали Иран и Сирия.

Подробнее об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Александра Горошилова