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МЧС предупредило о первых заморозках на Кубани

В юго-восточных предгорных районах Краснодарском крае ночью и утром воскресенья, 8 октября, ожидаются заморозки, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Согласно прогнозу, температура воздуха опуститься до -0…-1°С.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«Ночью и утром 9 и 10 октября местами в северной половине края и в предгорных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0…-2°С»,– уточняют в ведомстве.

В связи с заморозками повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений (укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой).

Наталья Решетняк

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