Армия Израиля сообщила о гибели 26 военнослужащих в операции в секторе Газа

Армия Израиля опубликовала список потерь среди военных во время конфликта с палестинским движением «Хамас». Согласно списку, в ходе боевых действий погибли 26 военнослужащих, среди них — четыре девушки в возрасте от 19 до 22 лет.

Список под названием «Герои ''Железных мечей''» в том числе содержит данные о погибших и подробности их гибели. «Железные мечи» — название операции израильской армии в секторе Газа.

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет вчера, 7 октября, рано утром. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. По данным ООН, около 20 тыс. людей покинули свои дома в секторе Газа из-за боевых действий. Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа достигло 250, пострадавших — 1,7 тыс. По данным The Jerusalem Post, в ходе конфликта погибли 300 израильтян, еще 750 человек пропали без вести.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».