Военные пресекли вторую попытку удара по Крыму ракетой С-200

Ночью ВСУ предприняли попытку террористической атаки по территории Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака была пресечена 7 октября около 22:00 мск. Ракету уничтожили в воздухе российскими средствами ПВО.

Еще одна атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 на Крым была пресечена 7 октября около 18:00.

Татьяна Ручкина

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