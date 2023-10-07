Украина попыталась ударить по Крыму ракетой С-200

7 октября около 18:00 Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Информация об этом появилась в Telegram-канале Министерстве обороны России.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе»,— уточняет оборонное ведомство. Точное место не сообщается.

25 сентября силы противовоздушной обороны сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек в Севастополе. 22 сентября Крымский полуостров подвергся ракетным ударам, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram