Вылет рейса «Азур Эйр» в Таиланд из Красноярска отложили на 12 часов

Вылета в Таиланд из Красноярска ожидают 225 пассажиров, в том числе 27 детей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Рейс «Азур Эйр» должен был вылететь в 10:00 местного времени, однако по инициативе авиакомпании был задержан до 22:00. Прокуратура контролирует предоставление услуг пассажирам в период задержки выполнения авиарейса.

Неделю назад существенная задержка рейсов в Таиланд произошла в Иркутске. Более чем на стуки был задержан рейс S7 Иркутск-Бангкок, на трое суток был задержан рейс авиакомпании «Икар» из Иркутска на Пхукет.

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Оксана Павлова