Создаваемое в Барнауле муниципальное автобусное предприятие пополнит 41 автобус

В Барнауле власти города обсудили перспективы организации муниципального автобусного предприятия. Его парк, в частности, составят низкопольные автобусы НЕФАЗ, вместимостью более 100 пассажиров. Они будут работать по маршрутам №1 и №10, соединяющие спальные микрорайоны с центральной частью города. Всего для региона планируется приобретение 65 автобусов на 800 млн руб. Из них 41 автобус большой вместимости (закупки по ним планируются на сумму 684,7 млн руб.) будет работать в Барнауле.

Один из обсуждаемых вопросов – подготовка водителей для нового транспорта. Он прорабатывается совместно с центром занятости населения и автошколами. Предполагается переподготовка водителей с категории «B» на категорию «D» и возможность организации обучения водителей на базе МУП «Горэлектротранс».

Ранее сообщалось о нехватке водителей общественного транспорта в регионах Сибири. В целом по округу этот показатель составляет более 30%. Ранее участники рынка пассажирских перевозок в Алтайском крае сообщали «Ъ-Сибирь», что дефицит водителей в регионе составляет 35%, при этом средний возраст сотрудников автопарка 52–57 лет. В частности, владелец компании по перевозке пассажиров ООО «Евробус-альфа» (Алтайский край) Роман Арапов сообщил, что из-за нехватки водителей из 70 автобусов в автопарке 15 простаивают. «Процент выполнения маршрутной сети сегодня лишь 85%. Проблема острая»,— говорил он.

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Оксана Павлова