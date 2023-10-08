Больница на юге Израиля подверглась ракетному удару

Палестинское движение «Хамас» обстреляло город Ашкелон на юге Израиля. Одна ракета попала в больницу «Барзилай», передает The Times of Israel. Одна женщина получила тяжелые ранения, еще пятеро получили легкие травмы.

Армия обороны Израиля сообщила в соцсети X, что незадолго до попадания ракеты директор медицинского центра Чези Леви и персонал перевезли пациентов в безопасное место. Армия не приводит данные по пострадавшим.

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Обе стороны называют конфликт войной. Погибли сотни человек, тысячи пострадали.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Леонид Уварчев