Израиль нанес удары по мечетям в секторе Газа

Израильские истребители нанесли удары по мечетям в секторе Газа. Как утверждает армия обороны Израиля, боевики палестинского движения «Хамас» использовали религиозные объекты в военных целях.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли авиаудары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях, которые использовались террористической организацией "Хамас" в секторе Газа для совершения атак против Израиля»,— говорится в сообщении армии в Telegram.

Израиль обвинил «Хамас» в использовании религиозных зданий, а также в размещении военных объектов в местах, где находится гражданское население.

Кроме того, Израиль заявил, что нанес удары по оперативному командному центру «Хамас» и по оперативному командному посту радикальной группировки «Исламский джихад». Ранее Израиль нанес удары по двум многоэтажным домам, заявив, что в них располагались объекты движения «Хамас».

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Погибли сотни человек, около 3 тыс. пострадали.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Леонид Уварчев