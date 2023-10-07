Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о кухне нового мультиформатного заведения, шеф-повару которого удается проявлять удивительное чутье к азиатским базовым вкусам.

В «Три вокзала. Депо» открылся новый масштабный проект ресторатора Эмина Агаларова под названием Chin Chin. Как и следовало ожидать, проект оказался мультиформатным. Он совмещает функции дневного ресторана и ночного клуба с шоу и танцами, и, конечно же, посвящен пан-азиатской кухне. Потому что в ресторанах Москвы нынче, что не Ближний Восток, то Юго-Восточная Азия, и третьего, как говорится, не дано. А если и дано, то это прямо экслюзив-экслюзив, но «Депо» рассчитано на очень разномастную аудиторию, и тут надо действовать наверняка и широким охватом, так что все в концепции Chin Chin прогнозируемо. Кроме одного — тут оказалось очень вкусно.

Опытный шеф-повар Кирилл Бергер, уже давно работающий в холдинге, проявляет удивительное чутье к азиатским базовым вкусам, так что на зеленое тайское карри из цыпленка и утиную грудку по-пекински с сотэ из бэби-овощей и грибов шиитаке, в новый ресторан можно и нужно приходить специально. Разумеется, в дневные, а не вечерние часы, пока не началось шоу барабанщиков, никак не способствующее восприятию тонкого баланса чили, галагана и лемонграсс в том ям и нежнейших дим сам с чилийским сибасом и с овощами.

Конечно же, не обошлось меню Chin Chin и без премиальных суши с черной икрой, фуа гра и трюфелем, и сложно воспроизводимых интерактивных десертов с элементами фламбе. Но это точно не главное, по сравнению с лапшой по-сингапурски и салатом с помело.