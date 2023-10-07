«Дурные деньги» складываются в кассы

Комедийная драма о взлете акций GameStop на фондовом рынке США вышла в российский прокат. Американский фильм получил название «Дурные деньги». Картина рассказывает о событиях, произошедших на фондовом рынке США зимой 2021 года. Все центральные персонажи — реальные действующие лица. Главный герой картины — финансовый аналитик Кит Гилл, который призвал пользователей платформы Reddit массово скупать акции сети магазинов GameStop.

Это привело к значительным потерям крупных хедж-фондов. В их числе Melvin Capital. Его управляющий Гейб Плоткин в картине представлен как антагонист. Снял «Дурные деньги» режиссер Крейг Гиллепси. В его фильмографии такие картины как «Круэлла» и «Соня против всех».

Роль Кита Гилла исполнил актер Пол Дано, а главу хэдж-фонда сыграл комик Сет Роген. История, которая всколыхнула фондовый рынок, рассказывается в фильме в ироничном ключе и может быть интересна как финансистам, так и массовому зрителю, полагает кинокритик, автор сайтов Kinomania.ru и Disgusting man Дмитрий Соколов, которому особенно понравилась актерская игра:

«Крейг Гиллепси оформляет этот рассказ больше как комедию, чем драму. В картине есть социальный комментарий — "простые люди хотели бы утереть нос Уолл-Стрит". Но он там не на первом плане и подается очень легко. Главная тема — человеческие истории очень разных людей, включая самого Кита Гилла, о том, как на них повлияла паника вокруг GameStop. Конечно, в фильме есть и главный злодей, которого очень хорошо играет Сет Роген. Гейб Плоткин — руководитель того самого Melvin Capital. Понятно, что персонаж немного карикатурный — вечно нервный, напуганный капиталист, который постоянно хочет всех обмануть и получить за это кучу денег — но очень яркий и запоминающийся.

В начале нас вводят в курс дела достаточно схематично, без глубокого погружения. По настроению и подаче больше похоже, наверное, на фильм того же Крейга Гиллеспи "Тоня против всех". Там тоже узкая тема и сценарий, который фокусируется на человеческой стороне всей этой истории. И за счет хороших актерских работ Крейгу Гиллеспи удается и эту историю превратить во что-то интересное не только экономистам. В первую очередь фильм именно для широкой аудитории. Это комедия про человека, который был уверен в своей правоте».

Хедж-фонд Melvin Capital за январь 2021-го потерял больше 50% своей стоимости. А против Кита Гилла в феврале был подан коллективный иск, где его обвинили в манипулировании рынком. Он выступил перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, заявив, что не просил никого покупать акции магазина видеоигр ради собственной выгоды. Весной иск против Гилла был отклонен.

Управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский полагает, что история взлета акций GameStop могла бы стать основой не только для комедийной драмы, но и для трагедии:

«Это трагедия регуляторов, трагедия консерватизма, трагедия людей со старым мышлением, которые не смогли вовремя перестроиться и понять, что мир сильно изменился. Раньше, чтобы состояться как профессионалу, приходилось долго учиться, каким-то образом выиграть конкуренцию с еще сотней людей, которые хотели бы работать, например, в Goldman Sachs. Для этого нужно было обязательно сидеть в большом и красивом железобетонном здании, ходить на совещания, стараться, чтобы супервайзер тебя любил.

Еще в те годы, когда я работал в США, финансовый сектор был закрытым клубом. А сейчас Гилл и подобные ему показали, что клуб-то распался. Вот эти люди с "золотыми" мозгами теперь будут диктовать условия, на которых согласятся работать. Они будут просить удаленку, они готовы самостоятельно в одиночку становиться героями рынка, чтобы прийти к толстосумам окольными путями, не теми, которыми приходили раньше 99% сотрудников».

«Дурные деньги», по прогнозам издания «Бюллетень кинопрокатчика», к выходным могут собрать в России около 15 млн руб. С таким показателем он станет самой кассовой зарубежной новинкой недели. Для сравнения, восемь лет назад фильм «Игра на понижение» про финансовый кризис 2007-2008 годов с Кристианом Бейлом и Брэдом Питтом заработал за стартовый уикенд в российских кинотеатрах вдвое больше — около 30 млн руб.

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