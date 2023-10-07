Петербург примет Кубок Первого канала-2023 по хоккею в декабре

На заседании тренерского совета Федерации хоккея России приняли решение о проведении Кубка Первого канала-2023 в Санкт-Петербурге, на турнире страну будет представлять команда «Россия 25», сообщили в пресс-службе ФХР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Медведь, Коммерсантъ Фото: Анатолий Медведь, Коммерсантъ

Главным тренером команды молодых звезд выступит Роман Ротенберг. Точный состав будет представлен позже, перед самим турниром, который пройдет в декабре. В числе кандидатов на попадание в сборную молодые хоккеисты, которые проявили себя во время игр КХЛ.

Матчи Кубка Первого канала-2023 состоятся с 14 по 17 декабря. В первый день на лед выйдут пары команд Белоруссия – Китай и Россия – Казахстан, основные участники турнира.

«Не сомневаюсь, что игроки и тренерский штаб постараются сделать свою работу как можно лучше, чтобы порадовать болельщиков зрелищным, фирменным русским стилем, превратить турнир в праздник», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк и пригласил болельщиков на матчи команд.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в матче КХЛ, обыграв хозяев со счетом 3:2. Подробнее об это читайте в материале «Мастера отыгрывания».

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