«Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Сочи» в гостевом матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра, проходившая на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

В составе победителей забитыми мячами отметились бразильский нападающий Клаудиньо (отличился с пенальти на 9-й минуте) и колумбийский форвард Матео Кассьерра (забил на 30-й минуте).

По итогам матча «Зенит» набрал 20 очков и вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» же с 6 набранными очками продолжает занимать в таблице последнюю, 16-ю строчку.

Александр Кислов