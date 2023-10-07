«ЕР» организовала для петербуржцев возможность лично поздравить Путина

Политическая партия «Единая Россия» организовала в Санкт-Петербурге акцию, в рамках которой жители города могут лично направить поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Там указали, что желающие могут поздравить главу государства в специальных точках города, где к подписи подготовили множество открыток. Все теплые слова затем направят Владимиру Путину. В партии ожидают, что президент пример участие в работе съезда «Единой России» в декабре 2023 года. По предварительным прогнозам, глава государства получит более 2500 открыток от петербуржцев.

«Мы организовали точки, где каждый петербуржец может подписать открытку для главы государства. Активность горожан говорит о всеобщем признании Президента как поистине национального лидера великой державы, которого сегодня поздравляет вся страна»,— сообщил глава регионального совета сторонников «Единой России» Павел Рыбчак.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил российского лидера в своем Telegram-канале.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте