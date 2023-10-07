Гончаренко про ничью с «Локомотивом»: «Мы верим в Ишкова, он талантливый парень»

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко поддержал флангового полузащитника Илью Ишкова, который оба раза не забил пенальти в матче с «Локомотивом». Результатом стала ничья в 11 туре МИР РПЛ 2:2.

Напомним, на 75 минуте фланговый игрок уральской команды Илья Ишков не реализовал пенальти, причем дважды: первый пенальти решено было перебить, потому что вратарь «Локомотива» Илья Кантратов вышел за линию во время удара. «Не буду раскрывать всю внутреннюю кухню, но мы могли помочь вывести Илью Ишкова из под удара. К сожалению, такие эпизоды очень сильно влияют на психологию, поэтому наша главная задача его восстановить, чтоб парень продолжал играть. Мы в него верим, он талантливый местный парень», — сказал Виктор Гончаренко. Также он подчеркнул, что решение перебивать одиннадцатиметровый Юшкиным было принято, так как тренерский штаб был уверен в нем. Сам игрок тоже изъявлял желание пробить во второй раз.

После игры форвард гостей Артем Дзюба подошел к Илье Ишкову и подбодрил его.

По мнению тренера «Урала», команда не контролировала игру в первые десять минут и в самой концовке, где и были пропущены оба гола от гостей. Однако в остальное время уральские футболисты смотрелись активнее столичного соперника и могли играть более расковано, если бы забили третий гол, — поделился господин Гончаренко.

«Мы довольны качеством игры команды и есть движение вперед»,— прокомментировал главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов.

Согласно статистике матча, ФК «Урал» больше владел мячом 56% на 44% и заработал больше штрафных ударов (18 на 8). Московский клуб заработал 12 угловых против восьми у хозяев и чаще фолил (15 на 8). У команд равенство по ударам в створ (4) и предупреждениям (3).

Александр Стародумов

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