ФК «Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в 11 туре РПЛ
Футбольный клуб «Урал» в матче 11 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) не смог обыграть московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 2:2 (1:1). Таким образом, ФК «Урал» продлил серию без побед в чемпионате России до шести матчей. За матчем на трибунах наблюдали более 10,5 тыс. зрителей
В самом начале матча счет открыл нападающий «Локомотива» Артем Дзюба: вратарь «Урала» Илья Помазун неудачно отбил мяч прямо ему в ноги.
Уже на 12 минуте защитник «Урала» Сильвие Бегич сравнял счет, замкнув подачу с фланга.
В начале второго тайма «Урал» вышел вперед благодаря Эрику Бикфалви, который добил отскочивший к нему после борьбы мяч.
На 75 минуте нападающий уральской команды Илья Ишков не реализовал пенальти, причем дважды: первый пенальти решено было перебить, так как игрок «Локомотива» вышел за линию во время удара.
В дополнительное время второго тайма игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнял счет.
Матч 12 тура чемпионата России «Урал» проведет дома: 22 октября сыграет с «Сочи».