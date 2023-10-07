ФК «Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в 11 туре РПЛ

Футбольный клуб «Урал» в матче 11 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) не смог обыграть московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 2:2 (1:1). Таким образом, ФК «Урал» продлил серию без побед в чемпионате России до шести матчей. За матчем на трибунах наблюдали более 10,5 тыс. зрителей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между футбольным клубом «Урал» и ФК «Локомотив» (Москва) на «Екатеринбург Арене» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Матч между футбольным клубом «Урал» и ФК «Локомотив» (Москва) на «Екатеринбург Арене» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Матч между футбольным клубом «Урал» и ФК «Локомотив» (Москва) на «Екатеринбург Арене» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Матч между футбольным клубом «Урал» и ФК «Локомотив» (Москва) на «Екатеринбург Арене». Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 4 Матч между футбольным клубом «Урал» и ФК «Локомотив» (Москва) на «Екатеринбург Арене» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Матч между футбольным клубом «Урал» и ФК «Локомотив» (Москва) на «Екатеринбург Арене» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Матч между футбольным клубом «Урал» и ФК «Локомотив» (Москва) на «Екатеринбург Арене» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Матч между футбольным клубом «Урал» и ФК «Локомотив» (Москва) на «Екатеринбург Арене». Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В самом начале матча счет открыл нападающий «Локомотива» Артем Дзюба: вратарь «Урала» Илья Помазун неудачно отбил мяч прямо ему в ноги.

Уже на 12 минуте защитник «Урала» Сильвие Бегич сравнял счет, замкнув подачу с фланга.

В начале второго тайма «Урал» вышел вперед благодаря Эрику Бикфалви, который добил отскочивший к нему после борьбы мяч.

На 75 минуте нападающий уральской команды Илья Ишков не реализовал пенальти, причем дважды: первый пенальти решено было перебить, так как игрок «Локомотива» вышел за линию во время удара.

В дополнительное время второго тайма игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнял счет.

Матч 12 тура чемпионата России «Урал» проведет дома: 22 октября сыграет с «Сочи».

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте