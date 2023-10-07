Секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке умер после подрыва авто

В Херсонской области умер секретарь местного отделения партии «Единая Россия» (ЕР) в городе Новая Каховка Владимир Малов, автомобиль которого был подорван сегодня утром, сообщили член Совета федерации от региона Игорь Кастюкевич и херсонский губернатор Владимир Сальдо.

«Врачи до последнего боролись за его жизнь. Но ранения оказались слишком тяжелыми»,— написал господин Кастюкевич в своем Telegram-канале. По словам сенатора, херсонские единороссы окажут материальную помощь семье погибшего, а также поучаствуют в организации похорон господина Малова.

Как уточнил Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, подрыв автомобиля секретаря отделения ЕР в Новой Каховке был терактом. Он добавил, что «военные и правоохранители сделают все для покарания виновников злодеяния».

Автомобиль Владимира Малова, по информации Игоря Кастюкевича, был подорван неизвестными в Новой Каховке в 9:30 мск.

Погибший Владимир Малов работал в структурах администрации Новой Каховки после того, как населенный пункт в 2022 году оказался под контролем России. Осенью прошлого года он принимал участие в организации референдума о присоединении Херсонской области к России, после этого он возглавил городское отделение ЕР в Новой Каховке. По итогам состоявшихся 10 сентября выборов господин Малов был избран в муниципальный совет города от «Единой России».

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Александр Кислов