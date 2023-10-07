«Самокат» прокомментировал ограничение работы точки в Кронштадте

Представитель пресс-службы компании «Самокат» прокомментировал сообщения об ограничении работы одной точки ООО «Умный ритейл» в Кронштадте, указав на возобновление работы даркстора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В компании обратили внимание, что из-за проверки после отравлений продукцией Greenbox была приостановлена деятельность лишь офиса организации на улице Юрия Инге, дом 1, а не всей сети. Все замечания, сделанные в ходе контрольного мероприятия, носили локальный характер.

«Требования представителей РПН были незамедлительно взяты в работу и оперативно устранены. Вчера, 6 октября, после 20:00 даркстор вновь стал доступен для доставки заказов»,— указали в пресс-службе «Самоката».

Ранее «Ъ-СПб» писал о привлечении одного из офисов ООО «Умный ритейл» (юридическое лицо службы доставки «Самокат») к административной ответственности по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ из-за нарушения санитарных норм.

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