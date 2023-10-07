Два новых общественных пространства стали доступны к посещению в Петербурге

В Петербурге открыли новые общественные пространства в двух районах города, Приморском и Красногвардейском, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Одно из них появилось в северной части города в рамках реализации проекта «Твой бюджет – 2020». Первую очередь памп-трека открыли на пересечении улиц Оптиков и Планерной. Посетители смогу заниматься на этой площадке роллер-спортом. В городе реализовали инициативу победителя направления «Обустройство» Дмитрия Челнокова.

«Когда инициативные петербуржцы предлагают нам варианты и проекты обустройства города, района, своего двора, мы всегда стараемся идти им навстречу. Горожане лучше знают, что нужно сделать для того, чтобы жизнь в конкретном микрорайоне стала комфортной, интересной, насыщенной»,— заявил губернатор города Александр Беглов.

Второе общественное пространство создали на шоссе Революции, 87 по национальному проекту «Жилье и городская среда». Оно заняло площадь почти 3 Га. Для петербуржцев обустроили зоны отдыха, набережную реки Лубья со смотровой площадкой. Специалисты сохранили деревья, которые были прежде, и осуществили дополнительное озеленение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге присвоили наименования некоторым городским объектам, теперь появятся скверы Баязитова, Рыжикова и Каменный Нос.

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