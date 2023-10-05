Скверы Баязитова, Рыжикова и Каменный Нос появятся в Петербурге

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение присвоить наименования ряду городских зеленых зон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

На пересечении Конного переулка и Кронверкского проспекта в Петроградском районе, у мечети, появится сквер Баязитова, названный в честь татарского просветителя, религиозного и общественного деятеля Атаулла Баязитов, проживавшего в Петербурге.

Участок в Зеленогорске на проспекте Красных Командиров у Любимой улицы будет назван сквером Бориса Рыжикова в честь моряка-подводника, выросшего в Зеленогорске и погибшего при ликвидации аварии на подводной лодке К-19 4 июля 1961 года.

Скверу в Приморском районе на улице Савушкина 116 комиссия рекомендовала присвоить название Каменный Нос, а скверу в Невском районе рядом с историческими мастерскими Невского завода — Семянниковский.

Также в Колпино, по решению комиссии, появится парк Поколений. Речь идет о новом общественном пространстве на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга присвоила наименования нескольким безымянным скверам в пяти районах города.

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