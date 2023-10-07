Сильный ветер в очередной раз за неделю повалил деревья в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга в очередной раз столкнулись с сильным ветром, порывы которого повалили деревья, сообщает телеканал «78».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Погодные условия в городе ухудшились еще в ночь на 7 октября. На утро очевидцы обнаружили на городских улицах упавшие деревья, одно из них свалилось на «Газель», припаркованную на проспекте Космонавтов, при этом рядом также расположился фонарный столб. После этого к месту падения отправились специалисты, коммунальщики спилили дерево, однако связаться с владельцем машины не удалось.

Это был не единственный случай в городе. На Московском проспекте на землю упали сразу несколько дорожных знаков и светофор. Очевидцы также сообщили о поваленном дереве на улице Белы Куна, которое приземлилось на рядом стоящие авто.

Накануне в ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий, в городе ожидался ветер, порывы которого местами достигли 17 м/с. В конце недели также прогнозируют ветер со скоростью 18 м/с.

Ранее «Ъ-СПб писал о прошедшем в Петербурге шторме, в результате которого были повалены не менее десяти деревьев, пять автомобилей получили повреждения во время непогоды.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте