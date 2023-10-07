Неизвестный поджог вышку сотой связи в Калининском районе Петербурга

Сотрудники полиции ведут поиски неизвестного, который поджог вышку сотовой связи около Новолитовского сквера в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

На вышке на Чугунной улице, 2а выявили неполадки утром 7 октября. Спустя несколько часов туда прибыли специалисты для осмотра объекта в целях выяснения причины отключения электропитания. На месте зафиксировали взлом замка щитка, а также следы горения внутри.

После обращения инженера полицейские прибыли на место происшествия и нашли около вышки несколько кусков ткани со следами горючего и пластиковую тару. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о неизвестном, который предпринял попытку поджога здания военного комиссариата в Невском районе Петербурга.

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