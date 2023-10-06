За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 119 снарядами и шестью БПЛА

В четверг, 5 октября, ВСУ атаковали Белгородскую область 119 снарядами и шестью беспилотниками. Также зафиксировано одно срабатывание системы ПВО. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших в результате происшествий нет, разрушения есть в четырех населенных пунктах.

В Белгородском районе по селу Наумовка было выпущено три артиллерийских снаряда, также оно было атаковано дроном-камикадзе. Из гранатомета противник обстрелял село Журавлевка — установлено шесть выстрелов. По селу Нехотеевка ударили тремя артиллерийскими снарядами. Повреждения выявлены в одном частном домовладении. По одному украинскому беспилотнику было сбито в селах Ближнее и Новая Деревня. В результате работы ПВО над поселком Северный были повреждены автомобиль и ЛЭП — линия электропередачи уже восстановлена.

В Валуйском городском округе по окраине села Борки ВСУ выпустили 11 снарядов из РСЗО «Град» и два артиллерийских снаряда. Также под обстрел попало село Новопетровка — установлено попадание 24 боеприпасов.

В Волоконовском районе из гранатомета атаковали окраину хутора Старый — зафиксировано десять выстрелов.

В Грайворонском городском округе над поселком Горьковский был сбит БПЛА самолетного типа. По окраинам сел Сподарюшино и Новостроевка-Вторая противник ударил восемью и семью артиллерийскими минами соответственно.

В Краснояружском районе по окраине села Теребрено выпущено четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Староселье — 11. Также на окраине Староселье с беспилотника был сброшен осколочный боеприпас.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино — установлено попадание шести снарядов. Из-за этого были повреждены три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания, автомобиль. Также противник ударил 13 артиллерийскими снарядами по поселку Шебекинский. В результате атаки были повреждены 24 частных домовладения, автомобиль и автобус. В селе Середа упал один украинский беспилотник, еще один был посажен при помощи антидронового ружья. По селу Новая Таволжанка было выпущено пять артиллерийских мин. На автомобильный пункт пропуска «Шебекино» с бПЛА было сброшено два осколочных боеприпаса, также его обстреляли из миномета — зафиксировано попадание трех снарядов.

Алина Морозова

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