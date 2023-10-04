Суд продлил срок содержания в СИЗО обвиняемых в убийстве семиклассницы в Парголово

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве ученицы седьмого класса в Парголово до 1 ноября 2023 года, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. \

Речь идет о 15-летней Анфисе Румпан и 16-летнем Илье Татариновом, которые, по версии следствия, пригласили девочку записать интервью в лесу около поселка Парголово в Ленобласти. Перед этим злоумышленники вырыли яму, а когда приступили к съемке видео, молодой человек забил подростка молотком. Как пояснил Татаринов, он пошел на это, чтобы доказать «свое величие».

На заседании никто не был против продления срока заключения под стражей. Действия обвиняемых проверяются на наличие дополнительных эпизодов по ст.158 УК РФ, ст.167 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подозреваемых в убийстве школьницы отправили в СИЗО в рамках расследования уголовного дела.

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