В белгородском поселке Уразово при обстреле украинским «Градом» погиб мужчина

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о последствиях утренних обстрелов региона со стороны Украины. Так, в результате атаки из РСЗО «Град» поселка Уразово Валуйского городского округа погиб мужчина. Он в момент обстрела находился на улице и от полученных ран погиб на месте.

Также при обстреле повреждения различной степени получили 14 частных домовладений, у социального объекта разрушены хозпостройка и складское помещение, задета ГАЗель. «На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается»,- отметил глава региона.

По его данным, над Белгородом и Новооскольским городским округом системами ПВО утром были сбиты три тактические ракеты «Точка-У». По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Что вчера происходило в макрорегионе в результате продолжения СВО, смотрите в хронике «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий