Минобороны заявило об уничтожении над Белгородской областью трех ракет «Точка-У»

Минобороны России сообщило, что около 10:00 мск вооруженные силы Украины попытались совершить атаку с применением трех оперативно-тактических ракет «Точка-У». Ведомство утверждает, что все три ракеты были сбиты средствами ПВО над Белгородской областью.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении губернатора в Telegram.

О работе системы ПВО в Белгородской области сообщалось и 5 октября. Тогда, по словам Вячеслава Гладкова, ВСУ атаковали область 119 снарядами и шестью беспилотниками. В результате атаки никто не пострадал. Разрушения зафиксированы в четырех населенных пунктах.