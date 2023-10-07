В Центральной России ожидаются резкое похолодание, дожди и мокрый снег

В выходные в Центральной России ожидаются резкое понижение температуры, ночные заморозки, а также дожди с мокрым снегом. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Резкое понижение температуры на выходных, ночью заморозки. Днем в субботу около 8°C — 9°C, а в воскресенье уже и ночью, и днем — от 0°C до 4°C. Сильные осадки в виде дождя будут продолжаться, а во второй половине дня субботы добавится фаза мокрого снега»,— сказал господин Вильфанд.

Он добавил, что к утру воскресенья возможна гололедица. Холодная погода, по словам господина Вильфанда, ожидается во всех регионах Центральной России.

Накануне пробки в Москве достигали десяти баллов. В центре погоды «Фобос» ухудшение движения на дорогах связали с непогодой.

Петр Бузлаев