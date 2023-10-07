Сотрудники МЧС в Петербурге провели аварийно-спасательные учения в Пулково

Перед осенне-зимним сезоном навигации в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге прошли аварийно-спасательные учения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Фото: Пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы»

В контрольных мероприятиях были задействованы служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, оперативные службы компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» и пожарные Петербурга. Они отработали на практике действия при появлении пламени в самолете поздним вечером и ночью.

В ходе учений специалисты также применили установку гидроабразивного тушения «Кобра» для тушения возгорания внутри фюзеляжа и специальное транспортное средство с системой «Натиск», благодаря которому потушить пожар можно при помощи компрессионной пены.

«Комплексные учения проходили в аэропорту Пулково в течение четырех дней с 3 по 6 октября с участием сотрудников всех оперативных смен, входящих в аварийно-спасательную команду аэропорта и пожарно-спасательного гарнизона города»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Пулково будут летать самолеты в Абакан, первый рейс состоится 30 октября.

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