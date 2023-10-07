Жителям еще двух районов Петербурга начнут выдавать единую квитанцию за ЖКУ

Единую платежку для оплаты жилищно-коммунальных услуг в октябре начнут разносить в дома еще двух районов Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе АО «ЕИРЦ СПб».

Речь идет о Красногвардейском и Московском районах. В единой квитанции будет учтены все начисления за содержание недвижимости и коммунальные услуги. После того, как жителям этих районов направят их, в городе будет уже 12 районов, которые перешли на получение единого документа.

В АО «ЕИРЦ СПб» уточнили, что на фоне технических особенностей перехода квитанции будут опущены в почтовые ящики с 11 по 15 октября. При этом ее можно будет изучить раньше, 8 октября, с помощью личного кабинета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ЕИРЦ Петербурга согласовал со Смольным график перевода всех государственных жилкомсервисов на единый платежный документ, сделать это должны до октября.

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