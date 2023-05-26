Все ЖКС Петербурга должны перейти на единую квитанцию к октябрю

Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Санкт-Петербурга согласовал с городской администрацией график перевода всех государственных жилкомсервисов на единый платежный документ. Уложиться планируется до нового отопительного периода, то есть до октября. Об этом 26 мая сообщает «Фонтанка».

По данным издания, график уже подписан руководством ЕИРЦ, Жилищного комитета Петербурга, а также ЖКС № 2 Московского района, который формально является контролирующим собственником всех городских жилкомсервисов в городе. Первую единую квитанцию, согласно утвержденному графику, должны будут получить клиенты трех ЖКС Калининского района города — она придет в июне за май. Далее в несколько приемов к новому графику присоединятся другие районы.

В итоге на единую квитанцию должны будут поступательно перейти все государственные управляющие компании Петербурга. С частными же идет обычный переговорный процесс, и они будут или не будут заключать договор с ЕИРЦ Санкт-Петербурга по его результатам.

«Ъ-СПб» писал, что Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга, созданный для перехода абонентов АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» на квитанцию по оплате ЖКУ единого образца начал работу в начале января этого года.

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