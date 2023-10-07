Генсек НАТО назначил группу экспертов для анализа подхода к соседям на юге

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг образовал группу экспертов для составления обзора подхода НАТО к соседнему южному региону. Речь идет о Ближнем Востоке, Северной Африке и Сахеле.

Эксперты должны подготовить доклад, который будет представлен генсеку перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в апреле 2024 года. Ожидается, что этот обзор поможет «оценить развитие событий в соседнем с НАТО южном регионе и сформулировать конкретные рекомендации в плане будущего подхода НАТО, в том числе путем определения возможностей для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества с государствами-партнерами, международными организациями и другими заинтересованными сторонами», говорится в сообщении на сайте альянса. Доклад нужен для согласования конкретных предложений по южным соседям к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле 2024 года.

Председателем группы экспертов назначен профессор Ана Сантуш Пинту из Португалии. В состав также вошли представители Дании, Германии, Греции, Испании, Италии, Польши, США, Турции и Франции.

Леонид Уварчев