Суд арестовал тюменца, который перевозил в багажнике труп

Тюменский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Ранее, 5 октября, полицейские обнаружили в багажнике автомобиля подозреваемого тело 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

По предварительным данным, причиной преступления стали личные неприязненные отношения в семье. По решению суда обвиняемый будет находиться под стражей до 4 декабря.

По данным telegram-канала Baza, тело мужчины по имени Михаил с двумя пулевыми ранениями в шее обнаружил племянник. Тело находилось на диване в доме убитого. Племянник позвонил в полицию, однако «прибывшие сотрудники тело не нашли — его уже кто-то увез»,— передает канал. По данным канала, на ул. Парковой сотрудники полиции остановили «Ладу Гранту», в которой находились двое подростков 14 и 16 лет и тело убитого.

Василий Алексеев

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