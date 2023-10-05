Тюменские полицейские остановили машину, в багажнике которой везли труп

В поселке Московский Тюменской области в среду, 5 октября, полицейские остановили машину, в багажнике которой везли тело 54-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным Telegram-канала Baza, тело мужчины по имени Михаил с двумя пулевыми ранениями в шее обнаружил племянник. Тело находилось на диване в доме убитого. Он сразу же сообщил об этом в полицию. «Но прибывшие сотрудники тело не нашли — его уже кто-то увез»,— передает канал. Также по данным канала, в машине ехали подростки 14-ти и 16-ти лет.

Как сказано в сообщении пресс-службы, в преступлении подозревается родственник, которого уже задержали. По предварительным данным следствия, убийство было совершено из неприязни. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полина Хабарова

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