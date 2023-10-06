СКА обыграл московский ЦСКА на выездном матче КХЛ

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга СКА одержал победу в матче с московским ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей из Северной столицы. Этим вечером в составе СКА отличились Арсений Грицюк (5-я минута), Сергей Толчинский (26), и Михаил Воробьев, которому удалось реализовать гол при игре в меньшинстве. Среди соперников игрой выделились Владислав Каменев (1) и Павел Карнаухов (22).

Отметим, что голкипер Никита Серебряков впервые вышел на лед после того, как покинул владивостоксий клуб «Адмирал». За всю карьеру хоккеист сыграл в 200-ом матче КХЛ. После СКА встретится 9 октября с китайским «Куньлунь Ред Стар», тогда как ЦСКА сразится на льду с «Сочи».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА укрепляет состав игроков по ходу сезона. Подробнее об этом читайте в материале «СКА приобрел лучшего вратаря КХЛ».

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