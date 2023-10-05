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СКА приобрел лучшего вратаря КХЛ

прошлого сезона

В пятницу, 6 октября, СКА встретится в чемпионате КХЛ с ЦСКА. Это первая дуэль принципиальных соперников в новом сезоне. Оба армейских клуба завалили старт, что придает игре особую интригу. Вчера на подмогу петербургским армейцам из «Адмирала» прибыл вратарь Никита Серебряков, которого обменяли на нескольких игроков и денежную компенсацию. Но сможет ли он решить все проблемы СКА — большой вопрос.

На подмогу петербургским армейцам из «Адмирала» прибыл вратарь Никита Серебряков

На подмогу петербургским армейцам из «Адмирала» прибыл вратарь Никита Серебряков

Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

На подмогу петербургским армейцам из «Адмирала» прибыл вратарь Никита Серебряков

Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

СКА продолжает укреплять состав по ходу сезона. Хотя комплектация летом и так была радикальной: из команды ушли 26 игроков, пришли 18. Все это сказалось на выступлении команды на старте чемпионата. Сначала было две победы, потом — пять поражений, следом — четыре победы, и вот сейчас СКА снова проиграл два матча подряд: хоккейному клубу «Сочи» 4:5 и минскому «Динамо» 2:4. Надо сказать, это уже были четвертая и пятая игра затяжной гостевой серии, точку в которой поставит игра с ЦСКА.

У СКА на старте сезона — много травм. Почему так, знают только те, кто погружен в кухню команды. Коснулась «эпидемия» и вратарской линии. Получил повреждение шведский вратарь Юхан Маттсон, на которого делали ставку тренеры. Нездоров, как говорят, еще один голкипер — Дмитрий Николаев. В итоге в воротах оказался 20-летний Артемий Плешков. Он блестяще провел матчи против «Северстали» (дома), «Амура», «Адмирала» и «Сибири» (в гостях), выбившись в лидеры среди вратарей КХЛ по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности. Во всех армейцы одержали победу. Но в играх против «Сочи» и минского «Динамо» Плешков уже не так выручал, как раньше.

С этими событиями совпал переход в СКА 27-летнего Никиты Серебрякова из «Адмирала». Трансфер этот готовили давно. Еще в межсезонье штаб армейцев с Невы пополнил тренер вратарей Юрий Ключников, работавший с Серебряковым в клубе Дальнего Востока. Сейчас удалось договориться по всем деталям обмена. За Серебрякова СКА отдал голкипера Сергея Иванова, форварда Дмитрия Бучельникова и денежную компенсацию. Также клубы обменялись правами на других игроков. Серебряков — дорогой товар, поскольку был признан лучшими голкипером КХЛ по итогам прошлого сезона. Именно благодаря его игре «Адмирал» сумел пробиться в плей-офф и преодолел первый раунд, выбив мощный «Салават Юлаев».

Нельзя сказать, что у СКА проблемы только во вратарской линии. В первых матчах сезона команда катастрофически мало забивала. Потом этот показатель улучшился. Но стали возникать проблемы в обороне. В двух последних играх — против «Сочи» и «Динамо» — петербуржцы пропустили девять шайб. И во многом потому, что игроки часто нарушали правила. Проблемы с дисциплиной и удалениями преследуют команду не первый сезон. Решить ее не удается. Потому что нарушения правил — следствие игры армейцев. Кто-то не успевает, кто-то устает, а кто-то просто психует, не справляясь с нервами. В командах, где игра налажена и хоккеисты доверяют тренеру, такого не происходит.

Роман Ротенберг, главный тренер СКА, объясняет последние неудачи травмами, сложным календарем, отсутствием свежести и нарушениями дисциплины. Ничего нового. Теперь он говорит, что важно выйти на пик формы к плей-офф, который будет весной. Правда, конкуренция в лиге сейчас такая, что в Кубок Гагарина нужно еще попасть. Не совсем обычно, что об этом нужно говорить, потому что в последних сезонах СКА всегда шел на верхних строчках чемпионата. Проблемы возникали только в плей-офф. Сейчас команда занимает после 13 игр десятое, предпоследнее место в Западной конференции. Ниже только подмосковный «Витязь», откуда на днях уволили тренера. В плей-офф попадают восемь лучших клубов конференции по итогам регулярного чемпионата.

ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина двух последних сезонов, тоже неуверенно начал чемпионат и совсем недавно обретался в подвале турнирной таблицы «Запада». Правда, в трех последних матчах армейцы Москвы одержали победы, причем «Сочи» накидали семь шайб, выиграв 7:1, «Витязю» — девять, одержав верх 9:1, а «Барысу» не позволили ни одной забросить, победив 4:0. Так что СКА ждет очень сложное испытание.

Кирилл Легков

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