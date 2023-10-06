В Севастополе объявили воздушную тревогу и попросили пройти в укрытия

В Севастополе прозвучала воздушная тревога, сообщающая жителям о ракетной опасности. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожев.

«Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение»,— сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту также оперативно перекрыли. В Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram