Над Курской областью был сбит беспилотник самолетного типа

БПЛА самолетного типа был уничтожен над Курской областью около 19:00 6 октября. Об этом сообщили в Минобороны, уточнив, что так дежурные силы ПВО пресекли «попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал в своем Telegram-канале о работе системы ПВО в Курском районе. Он призывал жителей региона при обнаружении обломков беспилотника не приближаться к ним и сообщать о находке по телефону 112.

Как Курская область пережила многочисленные атаки БПЛА в день 991-летия облцентра — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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