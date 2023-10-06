Строители «Гото-Предестинации» возведут наплавной мост в Воронежской области

Местное ООО «Павловский судостроительный-судоремонтный завод» получило контракт на строительство наплавного моста через реку Дон на дороге М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка в Богучарском районе Воронежской области. Компания снизила начальную цену работ на 1,2%: с 472,6 млн до 467 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчик был определен в ходе конкурса, в котором участвовали две компании. Название второй не раскрывается, но известно, что она предложила снизить начальную цену контракта на 300 тыс. руб. — до 472,3 млн руб. В ходе торгов в первую очередь учитывалась выгодность ценового предложения, во вторую — квалификация участника.

Победителю конкурса необходимо изготовить и смонтировать мост в пять этапов в период с даты заключения контракта по 30 мая 2025 года. В течение еще 60 месяцев подрядчик должен будет ремонтировать путепровод по гарантии. Контакт в стадии подписания поставщиком.

Павловский судостроительный завод занимался строительством корабля-музея «Гото Предестинация» с 2011 по 2014 год. На эти цели завод получил по контракту 200 млн руб. В 2016 году ООО «Павловскасфальтобетон» пыталось обанкротить компанию из-за долга в 1,5 млн руб. Арбитражный суд региона принял иск к производству, но вскоре закрыл дело. По данным Rusprofile.ru, ООО «Павловский судостроительный-судоремонтный завод» было зарегистрировано в Павловске в 1996 году. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Уставный капитал составляет 1 582 руб. Генеральным директором является Надежда Маринкина, данные об учредителях не опубликованы. Выручка компании в 2022 году выросла вдвое: с 93 млн до 211 млн руб., чистая прибыль — втрое: с 38 млн до 121 млн руб. С 2011 года предприятие получило 17 госконтрактов на сумму в 715,4 млн руб. Крупнейшими заказчиками выступают департамент дорожной деятельности Воронежской области (заключены контракты на 433,3 млн руб.) и департамент промышленности и транспорта Воронежской области (255,2 млн руб.).

Алина Морозова

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